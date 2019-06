La penalità a Vettel costata cara al pilota tedesco e la Ferrari che ricorre in appello alla Corte internazionale della FIA: tutto nasce da quanto accaduto a Montreal, al GP del Canada, dopo che il tedesco ha tagliato una chicane al giro 48 e ostacolato la Mercedes di Lewis Hamilton. Una decisione cheha fatto discutere e continua a far discutere. Di mezzo ci sono tante considerazioni da fare: un'attenta valutazione del regolamento, di come forse andrebbe rivisto, senza dimenticare il buon senso che pure dovrebbe essere adottato in circostanze come questa. Prima della prossima gara in Francia, però, sapremo l'esito di un weekend canadese che di fatto non può essere considerato chiuso. Un weekend e un episodio che ha innescato diverse reazioni, anche da parte di ex piloti. "Davvero, davvero imbarazzante. Due grandi campioni che stavano lottando, un risultato fasullo. Vettel in quel momento era passeggero della sua macchina, cosa poteva fare di diverso?", il messaggio postato su Twitter dal campione del mondo del 1992 Nigel Mansell.