Finalmente si sta avvicinando il prossimo GP e si ritornerà a parlare di tecnica e di tempi sul giro dopo le tantissime polemiche che si sono trascinate per la penalità (giusta o ingiusta) inflitta dai commissari a Vettel in Canada che è costata alla Ferrari e al pilota tedesco la prima vittoria stagionale. Il Circus si sposterà in Francia, dove, per il secondo anno consecutivo, si correrà sul tracciato di Le Castellet. È solo la seconda edizione per la F1 su questa pista quindi bisogna considerarla ancora piuttosto nuova e questo renderà particolarmente impegnativo il lavoro degli ingegneri perché avranno pochissimi dati a disposizione per assettare alla perfezione le vetture. Proprio per questo motivo i team gireranno parecchio durante le prove libere per lavorare nel migliore dei modi sul setup delle vetture e per arrivare in qualifica ed in gara con una gestione ottimale delle gomme.

Il Circuito: il terzo settore, molto tortuoso, sarà quello determinante?

Il tracciato si sviluppa su una lunghezza di 5842 m, richiede un carico aerodinamico di medio livello ma sarà fondamentale trovare un ottimo bilanciamento anteriore/posteriore per avere stabilità nella veloce Courbe du Signes che si percorre full-gas e nella doppia curva a destra di Bousseau (Double Droite Busseau). Il circuito è dotato di quattro tratti ad alta velocità (rettilineo dei box, tratto tra Curva 2-3, rettilineo posteriore del Maestrale e tra Curva 9-11, ancora rettilineo del Maestrale), due curve lente (Curva 5 e Curva 15) e una curva veloce, la 13, la Courbe du Garlaban e tre punti ideali per il sorpasso (staccate di Curva 1, Curva 3 e Curva 8). Le vie di fuga sono ricoperte di asfalto al tungsteno, che lo rende molto abrasivo consentendo il massimo rallentamento possibile della vettura alle spese di una usura estrema della gomma, con barriere laterali di materiale Tecpro di efficacia superiore alle convenzionali barriere di gomma. Ci sono due tratti dove si può utilizzare l'ala mobile, lungo il rettilineo dei box e il rettilineo del Mistral. I punti dove ci potranno essere dei sorpassi sono ben 3: staccate di Curva 1 (S de la Verrirer), Curva 3 (Virage de l’Hotel) e Curva 8 (Chicane Nord). Le caratteristiche del circuito lo rendono particolarmente esigente per la stabilità in frenata, l'aderenza meccanica e la trazione in uscita dalle curve. Specialmente il tratto finale, compreso tra curva 11 e curva 15, è molto critico per la trazione, in quanto le gomme sono sollecitate sia in laterale che in longitudinale. La curva 10 si fa in pieno acceleratore e sarà al limite dell’aderenza laterale a inizio gara con tanta benzina a bordo.

Il setup delle vetture: bisognerà trovare il giusto compromesso aerodinamico

A livello aerodinamico gli ingegneri dovranno ottenere un buon compromesso tra i tratti ad alta velocità senza compromettere la stabilità nelle zone di frenata. Velocità di punta che saranno molto importanti specialmente in gara dove, nei lunghi rettilinei, sarà possibile effettuare dei sorpassi. Da quello che si è visto nella passata stagione, i team, utilizzeranno un carico aerodinamico medio, similare a quello utilizzato in Canada, che permetterà alle vetture di essere veloci sul dritto ed avere un buon bilanciamento aerodinamico nelle curve veloci. Il raffreddamento al Paul Ricard non dovrebbe essere critico nonostante le temperature piuttosto alte che sono attese per questo fine settimana. L'alta velocità aiuta a raffreddare i componenti interni della vettura sotto al cofano motore. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette un buon raffreddamento dei freni ma può essere critica la usura degli stessi. Il circuito del Paul Ricard è di medio-bassa severità per il cambio con 2332 cambi marcia durante la gara. I rapporti più utilizzati sono l’ottava (22%), la settima (20%) e la sesta (16%). Circuito mediamente severo per il motore, per la sequenza di 4 tratti ad alta velocità col 66% di impiego di tempo al massimo carico e in particolare la Ligne Droite du Mistral, con una percorrenza a pieno carico di circa 13” che lo pone tra i più severi del Campionato. Il circuito è abbastanza sensibile alla potenza (circa 0”19 di guadagno ogni 10CV) e al peso (circa 0”23 di ritardo al giro ogni 10 kg di peso). Il Paul Ricard è un circuito sensibile alla potenza di picco, la MGU-H giocherà un ruolo rilevante per l'erogazione della potenza termica recuperata tramite la MGU-K. In partenza, inoltre, è necessario utilizzare bene la spinta del motore elettrico MGU-K per difendere la posizione sul tratto tra la partenza e la staccata della Curva 1 la cui distanza è di 346 m. Su questo tracciato, la MGU-K può recuperare idealmente fino a 829 kJ per giro, mentre la MGU-H può recuperare almeno 3343 KJ per giro per un totale di 4172 KJ per giro. Questo tracciato non è critico per la gestione del consumo benzina. Per completare la gara sono necessari circa 105 kg di benzina.

Gli pneumatici

L'asfalto, completamente rifatto lo scorso anno in vista del Gran Premio, presenta alcune caratteristiche simili a quello di Barcellona. Le temperature, generalmente elevate in questo periodo nel sud della Francia, potrebbero portare a un aumento dei livelli di usura e degrado. Se andiamo ad analizzare le scelte sui set di pneumatici fatta da ciascun pilota possiamo notare che, a differenza di quanto successo negli ultimi GP, i top team hanno preso delle decisioni piuttosto similari. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Pierre Gasly avranno a disposizione gli stessi set di gomme: 9 set di gomme soft (C4), tre set di gomme medie (C3) e solamente uno di gomme soft (C2). L'unico tra i top driver non allineato a queste scelte è stato Max Verstappen che avrà a disposizione un set in meno di soft (7 C4) a favore di uno in più di medie (4 C3). Nelle scelte i team più aggressivi sono stati: la Renault, la Haas, l Alfa Romeo e le Toro Rosso, che avranno a disposizione ben 10 set di gomme soft.