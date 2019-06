La fame di vittorie di Alonso non tende a placarsi. Dopo il successo con la Toyota nella 24 Ore di Le Mans (in collaborazione con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima), Fernando è pronto per affrontare nuove sfide. Il suo sogno resta la Triple Crown, ma lo spagnolo non esclude un ritorno in Formula 1 in futuro, come racconta in un’intervista rilasciata a 'Man in Town', magazine italiano di life style: "Sin da bambino sognavo di correre in Formula 1 ed ho anche avuto la fortuna di avere delle macchine molto competitive. Oggi so che la vita mi riserva altre e nuove tappe, le affronterò con lo spirito che lo sport mi ha aiutato a costruire. Non chiudo le porte a niente per il futuro, amo moltissimo i motori. Non corro in Formula 1, ma ogni weekend mi ritrovo comunque con un volante tra le mani. In accordo con McLaren, voglio puntare alla Triple Crown. Fino ad ora solo Graham Hill ci è riuscito, ma farlo nell’era moderna sarebbe una grande cosa. E comunque se la Formula 1 mi si ripresentasse in maniera attrattiva, non ho dubbi, tornerei nel grande Circus".