Tra i più antichi della storia, il Gran Premio di Francia è da sempre un gigantesco Circus itinerante. Negli anni cambia spesso residenza fino al grande stop, una lunga vacanza fino al ritorno, la scorsa stagione, sul circuito di Le Castellet. Perché un po' di meritato riposo ogni tanto ci vuole, anche per i piloti, che dopo una stagione sulle montagne russe della Formula 1 necessitano di un pit stop.



Ma chissà cosa fanno i piloti quando sono lontani dai box. Grosjean, svizzero con passaporto francese, nel suo cassetto custodisce il sogno di diventare uno chef, tanto da preferire mestoli e padelle a brugole e bulloni. Il suo tempo libero lo passa tra i fornelli creando piatti stellati come un vero masterchef, scrive un libro di cucina ma la ricetta per vincere un Gran Premio proprio non gli riesce.



Sempre alla ricerca dell’onda perfetta Hamilton. che ama mettersi alla prova lanciandosi col paracadute e, come se non bastasse, adora sfidare l’oceano cavalcando una tavola da surf. Adrenalina anche a colazione per il 5 volte campione del mondo che, nei momenti di relax, di riposarsi non ne vuole proprio sapere.



Diversa la questione per il giovane e spericolato Verstappen, che vorrebbe tanto provare a girare anche in motoGP vista la sua grande passione per le due ruote, ma il no secco da parte di RedBull lo ha riportato alla sua grande passione: i videogames, dove non smentisce, anche li, la sua fama di bad boy.



Lontano dagli sport estremi, più facile incontrarlo ad un concerto, Nico Hulkenberg con la passione per i Rolling Stones. Metallaro invece il suo compagno di squadra in Renault Daniel Ricciardo che insieme a Daniil Kvyat preferisce il suono un po’ più ruvido dei Metallica.



La faccia da bravo ragazzo ce l’ha e sa indossare perfettamente anche i panni dell’uomo di casa ideale. Sebastian Vettel nel tempo libero è un vero casalingo, cucina, porta le figlie a scuola e e quando vuole rilassarsi taglia l’erba del prato, un suo grande passatempo.



Abitudine diffusa in Finlandia quella lanciarsi nelle acque gelide e nuotare rilassati in un bel laghetto ghiacciato, sarà forse questo il segreto di Bottas? D’altronde con una moglie come Emilia, nazionale di nuoto finlandese, il tuffo non può che essere da 10 e lode.