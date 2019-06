Dopo l'ammissibilità del ricorso Ferrari sul caso Vettel-GP Canada, è stata fissata alle 14.15 di venerdì 21 giugno, a Le Castellet (dove si corre il GP di Francia), la discussione alla quale saranno presenti anche i 4 commissari sportivi che hanno preso la decisione a Montreal. Mike Kaerne, Mathieu Remmerie (ci sarà anche al GP Francia), Emanuele Pirro e Gerd Ennser si riuniranno nella sala del collegio del circuito Paul Ricard per la revisione del caso e ascolteranno le istanze della Ferrari che ha presentato nuove prove, come detto giudicate ammissibili nel rispetto dell'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA. La Scuderia di Maranello, come noto, aveva deciso di non ricorrere in appello ma di procedere al right of review, ovvero al diritto di revisione previsto da codice sportivo al punto 14.1.1. La Ferrari ha dunque raccolto tutte le nuove prove e le presenterà con l'intenzione non di arrivare allo scontro con la Federazione, ma di aiutare la stessa a rivedere regola e procedura. Starà poi alla Federazione decidere se cambiare il regolamento ed eventualmente rendere retroattiva la decisione.



Di seguito il comunicato ufficiale della FIA