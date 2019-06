Il primo commento dopo la delusione è del team principal Mattia Binotto. Dopo il ricorso respinto sul caso Vettel-Canada, i commissari di Montreal hanno incontrato la Ferrari nel venerdì del GP di Francia e respinto il diritto di revisione, considerando le nuove prove della Scuderia non tanto significative da riparire il caso. "Siamo dispiaciuti e amareggiati. Contrariati per noi ovviamente ma per tutti i fans e il nostro sport", ha detto Binotto in una conferenza stampa post prove libere dove ha voluto spendere poche ma chiare parole sulla vicenda. "Scontenti per tutti - ai microfoni di Sky Sport F1 - non credo serva aggiungere altro".