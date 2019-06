C'è grande delusione in casa Ferrari per il ricorso respinto dai commissari del Canada che hanno considerato poco significative le prove portate dalla scuderia di Maranello per riaprire il caso Vettel. Il ferrarista non è sorpreso da questa decisione e commenta così la scelta degli stewart di archiviare il caso: "Non abbiamo condiviso le opinioni dei commissari durante la gara e pensavamo di portare degli elementi nuovi, ma è deludente che la questione sia stata archiviata. Ora voltiamo pagina". "A un certo punto si perde anche la filosofia delle corse. Ci sono troppi paragrafi in questo regolamento. Una soluzione?Servirebbe solo bruciare le carte".