La Mercedes si è confermata la vettura più veloce anche nella seconda sessione di prove libere dopo aver dominato anche le FP1. Bottas è stato il più veloce in pista rifilando quattro decimi ad Hamilton che non è riuscito a sfruttare le gomme soft per un errore commesso in pista alla curva 4 che gli ha danneggiato gli pneumatici. La Ferrari da quello che si è visto oggi sembra essere piuttosto lontana dalla Mercedes anche se domani si potrà avvicinare grazie ai correttivi di assetto che verranno fatti durante la notte. Solo sesto e ottavo tempo per le due Red Bull che, però, sono sembrate essere molto vicine alla Ferrari soprattutto in simulazione gara dove, la RB15 è sembrata essere superiore alla SF90. Molto positiva anche la prestazione della Mclaren che sembra aver risposto nel migliore die modi agli sviluppi che Renault aveva portato in pista per cercare di scavalcare il team di Woking dal quarto posto della classifica costruttori.