Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa, sul circuito francese di Le Castellet. Dopo l'appuntamento canadese, le monoposto si affronteranno sul tracciato transalpino, con una sfida tra Mercedes e Ferrari che si preannuncia molto agguerrita. La Rossa di Maranello è chiamata a riscattarsi dopo un Gran Premio del Canada che ha riservato numerose polemiche e poche soddisfazioni. La penalità inflitta a Vettel ha precluso la vittoria alla Ferrari, regalando a Hamilton il primo posto a Montreal. Al momento il pilota britannico è saldamente al comando della classifica piloti, con Vettel piuttosto staccato; stesso discorso per la graduatoria riservata ai costruttori, dove la Mercedes mantiene un saldo primato.



Il GP francese va in scena sul circuito "Paul Ricard", di Le Castellet. Il tracciato francese è uno dei circuiti più noti al mondo grazie alla "Courbe de Signes", curva da percorrere in piena accelerazione a oltre 340 km/h dopo il rettilineo del Mistral. Le Castellet si caratterizza per i suoi lunghi rettilinei e le sue punte di velocità, che fanno del tracciato francese uno dei più spettacolari e favorevoli ai sorpassi dell'intero calendario.



La struttura originale era dominata dal rettilineo del Mistral, della lunghezza di 1,8 km. Dopo anni di assenza dagli appuntamenti iridati, nel 2018 il circuito è tornato sulle scene con la vittoria conquistata da Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes. La pista francese presenta una lunghezza di 5,842 km e si trova nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



La sua costruzione spettò all'uomo d'affari Paul Ricard, inventore del liquore pastis e grande appassionato di sport. Il circuito è stato modificato rispetto alla sua tracciatura originaria, con l'inserimento di una variante che fornisce più occasioni per sorpassare, interrompendo allo stesso tempo l'immenso rettilineo del Mistral. Una delle curve più famose è la Signes, da affrontare in pieno prima di staccare a 340 chilometri orari. Il circuito di Le Castellet è una pista da affrontare con un medio carico aerodinamico, in cui la Ferrari punta al riscatto.