L'Afa Romeo compie 109 anni il 24 giugno, con i festeggiamenti per lo storico marchio che sono già iniziati mentre domenica 23 , al Museo Storico di Arese, una serie di appuntamenti celebreranno la Casa del Biscione. Al termine del GP di Francia, verrà trasmessa proprio da lì una puntata speciale di Race Anatomy con Fabio Tavelli, Leo Turrini e i loro ospiti. Festa grande, dunque, alla quale ha voluto prendere parte anche Kimi Raikkonen, che con Antonio Giovinazzi sarà in pista a Le Castellet sull'Alfa Romeo Racing. Federica Masolin lo ha intervistato proprio in vista dell'appuntamento di Arese. Il pilota le ha anche insegnato a dire "Buon compleanno" in finlandese "Hyvää syntymäpäivää", una buona prova di abilità per la nostra Fede.

Credi di poter migliorare le tue prestazioni con l'Alfa Romeo tra questo e il prossimo anno?

"Ovviamnete ci proviamo, veniamo da quattro gare abbastanza difficili, ma l'inizio era stato molto buono. Cerchiamo di fare progressi e in questo weekend speriamo di lottare per la top 10 e ottenere risultati positivi. È anche più divertente quando si gareggia per certe posizioni"