Il weekend di Sebastian Vettel in Francia appare sempre più complicato. Ieri la decisione della FIA, con il no al ricorso della Ferrari e la penalizzazione a Montreal confermata. "Ci sono troppi paragrafi in questo regolamento. Una soluzione? Servirebbe solo bruciare le carte. Ora voltiamo pagina" aveva dichiarato ieri Seb. Sabato, invece, sono arrivate le difficoltà in pista nelle qualifiche: prima con i problemi lamentati al cambio che non gli hanno permesso di lanciarsi all'inizio del Q3, poi nell'unico tentativo a disposizione non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. "E' mancato proprio il feeling con la macchina" ha spiegato Vettel in pit-lane dopo le qualifiche. In più, a completare un weekend finora da dimenticare, c'è anche la prima fila tutta Mercedes, con la pole position di Lewis Hamilton e la seconda posizione di Valtteri Bottas. Domenica, dalla quarta fila, sarà difficile per Vettel togliere quello zero dalla casella dei successi. Il tedesco dovrà lottare anche contro un piccolo tabù: il pilota della Ferrari non è mai riuscito a trionfare in terra francese.



"Il feeling a volte c'era e a volte no - ha spiegato il tedesco - è sato un finale di qualifiche un po' strano. La gara? C'è sempre un motivo per guardare avanti, chiaramente le qualifiche ci hanno dato una posizione sotto le aspettative. Penso potremo fare una buona gara e divertirci".