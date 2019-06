Sorrisi e pacche sulla spalla, ma non consideramolo un semplice siparietto l'intervento di Lewis Hamilton, poleman in Francia, durante l'intervista a Charles Leclerc nell'immediato post qualifiche a Le Castellet. "Non vedo l'ora di poter gareggiare con lui, in Bahrain non c'è stata una vera occasione per farlo e speriamo domani sia una buona occasione", ha detto il britannico della Mercedes. In precedenza Lewis aveva spiegato così il suo sabato francese: "Pista molto tecnica, ho faticato per il vento".