Avete perso il GP di Francia? Nessun problema. La gara di Le Castellet, ottava prova del Mondiale 2019, non termina con la bandiera a scacchi! La programmazione di Sky, grazie alle repliche, consente a tutti di vedere e rivedere questo nuovo appuntamento della stagione di Formula 1 in tv. Senza dimenticare l'offerta a disposizione su smartphone e tablet. Di seguito tutti i dettagli.

Come rivedere il GP di Francia 2019 su Sky

Il primo appuntamento con le repliche scatta su Sky Sport F1 alle ore 18 di domenica 23 giugno; alle 21, invece, il secondo passaggio sul canale 207. All'1.00 e alle 2.55 del mattino i successivi passaggi. Ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito skysport.it.

Come seguire il GP di Le Castellet 2019 su skysport.it

Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP di Le Castellet dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet. Chi ha sottoscritto un abbonamento con SkyGo avrà la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale. I non abbonati appassionati di Formula 1 possono seguire l'andamento della gara sul sito skysport.it: qui, in tempo reale, è a disposizione la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. Al termine della gara i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai era accaduto prima d'ora.

Rivivi il GP di Francia 2019 su skysport.it

La proposta di Sky Sport online non termina dunque dopo l'ultimo giro del GP. Sul sito skysport.it, infatti, commenti, interviste, pagelle, analisi tecniche e curiosità del post gara per analizzare tutto ciò che è accaduto al Paul Ricard di Le Castellet.