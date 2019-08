Il Seb pensiero

Difficoltà Ferrari evidenziate dallo stesso Vettel che spera di tornare in pista dopo la pausa estiva con una Rossa più prestazionale: "E' chiaro che non avevamo il passo tutto il weekend - spiega il pilota tedesco - I ragazzi dovranno lavorare tanto. Dovremo ricaricare le batterie ora e poi continuare con la battaglia. Ci saranno piste dove andremo meglio, però nel complesso dobbiamo sicuramente diventare più forti". Spa e Monza da favoriti? "Non so cosa faranno gli altri con gli aggiornamenti sul motore, sulla carta sembrano migliori per noi ma vedremo. Abbiamo margini sulla nostra macchina e come detto sarà una cosa impegnativa per noi. Nessuno - conclude Vettel - potrà riposare anche a livello mentale in queste due settimane. Speriamo di portare nuove idee per la seconda metà di stagione".