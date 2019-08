Toto Wolff si gode le vacanze in Sardegna ma con il pensiero al presente e al futuro della Mercedes. Il direttore esecutivo di mercedes, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è tornato aulla questione della scelta tra Valtteri Bottas ed Esteban Ocon per il prossimo Mondiale. Wolff ha spiegato che nella discussione è stato coinvolto anche Lewis Hamilton: "Noi facciamo questo tipo di scelte esclusivamente in base all’interesse del team, ma Lewis è con noi da tanto tempo, quindi gli ho sottoposto la nostra ristretta lista, chiedendo un suo parere. La pensa esattamente come noi, tutti e due per lui meriterebbero di fargli da compagno di squadra".

Su Vettel e Versappen

"Vettel soffrire l’esuberanza di Leclerc? Ma no, non si diventa 4 volte campione del mondo per caso - ha detto Wolff - Sebastian è e resta un pilastro di questa Ferrari. Poi che cosa farà nel 2021 non lo so. Da noi? Dopo il 2020 è tutto aperto". Wolff, che si apetta una Rossa più forte al rientro dalla sosta estiva, ha parlato anche della Red Bull e del fenomeno Verstappen: "Se lo prenderei in Mercedes? Discorsi troppo lontani nel tempo, stiamo lottando per il titolo 2019 e pianificando il 2020".