Quello che colpisce di più nella prima giornata di lavoro a Milton Keynes è sicuramente il sorriso radioso di Alexander Albon, durante la prima prova sedile nell'abitacolo della sua Red Bull. Dopo tre settimane di stop per la sosta estiva, la Formula 1 si prepara a riaccendere i motori per il Gran Premio del Belgio e l'anglo-Thailandese si sta esercitando in vista del suo esordio sulla RB15 sul circuito di Spa-Francorchamps. La casa austriaca, infatti, ha deciso di promuoverlo al fianco di Max Verstappen con la retrocessione, a stagione in corso, di Pierre Gasly alla Toro Rosso. La scelta rappresenta una grande dimostrazione di fiducia da parte della Red Bull, ma anche una grande responsabilità per Albon che avrà a disposizione 9 GP per confermare il suo sedile anche per il Mondiale 2020.