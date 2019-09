"Sono contento per Charles, per la squadra e i tifosi. E' stata una gara lunga, difficile e dura, abbiamo sofferto anche al muretto ma l'importante era portarla a casa. E' una vittoria che fa bene al morale". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha commentato il successo di Leclerc a Spa e la prima vittoria stagionale della Scuderia. "Charles è andato forte per tutto il fine settimana. E' stato molto veloce e questo se lo e' meritato tutto questo primo posto sul podio - ha aggiunto Binotto -. Lo voleva anche per ricordare il suo amico Anthoine, da stamattina lo vedevo molto concentrato su questo". Binotto ha anche elogiato Sebastian Vettel, che si è 'sacrificato' per fare vincere il team: "Era importante rallentare Hamilton e piuttosto che essere quarti in ogni modo rischiano di perdere la possibilità di vittoria abbiamo preferito anticipare il pit stop di Seb, che si è messo al servizio della squadra".