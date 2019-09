“Ho dovuto solo cercare di bloccare le Mercedes il più possibile. Non avevo il passo e non mi sentivo a mio agio in macchina", così Sebastian Vettel racconta il finale del GP del Belgio, vinto dal compagno di squadra Leclerc e dove il tedesco ha confermato di aver giocato di squadra. "Stavo consumando le gomme rapidamente. Non è stata una buona giornata per me, ma per il team sì. Bisogna badare a se stessi, però sicuramente ho giocato di squadra".

Gestione gomme

"Dopo i primi giri ho capito che non ero in grado di gestire le gomme come avrei voluto e da quel punto in avanti sono stato in pista solo per aiutare il team, cosa che mi è riuscita", ha aggiunto il tedesco.

Il pit stop al 15esimo giro

Lo abbiamo fatto per stare davanti a Lewis. Con il senno di poi era troppo presto, però a quel punto stavo cercando di coprire la prima macchina ed anche dopo è stato abbastanza chiaro che con le gomme che avevo a quel punto non sarei riuscito a tenermi il secondo posto".

E ora Monza

"A Monza Dovremmo andare bene - ha spiegato Vettel guardando alla gara di Monza - Sicuramente è un weekend molto importante per noi, abbiamo un buon passo su piste come quella. Vedremo cosa riusciremo a fare la prossima settimana".