"In generale è andata abbastanza bene, ma abbiamo tempo per migliorare ancora". E' soddisfatto ma non troppo Sebastian Vettel dopo il venerdì da libere a Monza, chiuso con il terzo tempo nelle FP2. "Il mio giro non è stato perfetto perché c'è stato molto traffico - ha aggiunto il tedesco della Ferrari - tutti si sono lanciati fuori per paura della pioggia appena è scattato il semaforo verde. La qualifica? Dovremo pensare alla preparazione delle gomme nel giro di lancio e cercare qualche scia".

Sulla Mercedes

"La macchina va, ma penso che sabato ci dsaranno tempi diversi e sarà ancora più difficile. Non mi sorprende siano così veloci le Mercedes. E' stato così non solo qui", ha aggiunto Seb.