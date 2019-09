La Ferrari arrivata da favorita a Sochi non riesce a spezzare la tradizione che vuole la Mercedes sempre vincente nel GP di Russia. Guasti, errori e sfortuna le confezionano una beffa inattesa e così è servita la doppietta per il team rivale, con Lewis Hamilton che vince l'82^ gara in carriera e con 322 punti prenota il suo sesto titolo mondiale. Una gran delusione per il Cavallino, che il terzo posto di Charles Leclerc lenisce appena dopo le tre vittorie inanellate tra Spa, Monza e Singapore, per il monegasco, perplesso anche per quanto avvenuto in pista con Sebastian Vettel, e soprattutto per il tedesco, appiedato dalla sua SF90 appena dopo il pit stop a metà gara. Queste le classifiche dopo la gara in Russia:

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton 322

2 Valtteri Bottas 249

3 Charles Leclerc 215

4 Max Verstappen 212

5 Sebastian Vettel 194

6 Pierre Gasly 69

7 Carlos Sainz Jr. 66

8 Alexander Albon 52

9 Daniel Ricciardo 34

10 Nico Hulkenberg 34

11 Daniil Kvyat 33

12 Lando Norris 33

13 Sergio Perez 33

14 Kimi Raikkonen 31

15 Kevin Magnusen 22

16 Lance Stroll 19

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 570

2 Ferrari 409

3 Red Bull Racing 311

4 McLaren 99

5 Renault 68

6 Toro Rosso 55

7 Racing Point 52

8 Alfa Romeo 35

9 Haas 30

10 Williams 1