MotoGP, le prove libere del GP del Qatar 2018: 1° Dovizioso, 2° Petrucci, 9° Rossi

Dalle prime alle seconde prove libere non è cambiato il nome in cima alla lista dei tempi della MotoGP, sul circuito di Losail: in vetta sempre Andrea Dovizioso, che ha concluso la giornata con il tempo di 1'54"361. Il pilota della Ducati in conferenza stampa aveva avvertito tutti: "Mi sento meglio del 2017" e il risultato si è visto subito in pista, dove ha confermato un ottimo feeling con la sua moto. Ma le ottime notizie per il suo team non finiscono qui: ha concluso il venerdì al secondo posto con un ritardo di appena sei millesimi Danilo Petrucci con la Ducati del Team Pramac, quarto a 0.470 il compagno di scuderia di Dovizioso, Jorge Lorenzo, ancora alle prese con il lavoro di adattamento sulla moto. Il Team manager Tardozzi si coccola i suoi piloti: "Oltre alla prova di Andrea siamo molto contenti per Danilo, e poi attenzione a Lorenzo: penso e spero che riesca a giocarsela per il podio". La gara si svolgerà alle 17, allo stesso orario e quindi con le condizioni della pista molto vicine a quelle delle seconde Libere, questo dà al risultato della Ducati ancora maggior peso.



Due Suzuki nelle prime cinque

Dalla conferma Ducati alla sorpresa Suzuki: nella top ten finale spiccano Alex Rins, terzo a 0.097, e Andrea Iannone, quinto a 0.480. "Rins ha garantito un altissimo ritmo per tutta la giornata, non solo nel finale con cui ha agguantato il terzo posto, è stata in generale una grande partenza", ha sottolineato il Team Manager Brivio.

Yamaha in difficoltà, Honda a un passo dai migliori

Il problema all'anteriore già protagonista negli ultimi test di Losail è stato al centro anche delle prime Libere della Yamaha. Valentino Rossi è stato il migliore con una M1 a 0.492 da Dovizioso, battuto anche chi si è comportato meglio delle due moto ufficiali in molte prove invernali, ossia Johann Zarco (a 0.551). Ma il nono posto del Dottore proprio davanti al francese del team Tech3 e l'11esimo di Maverick Vinales, (lontano quasi un secondo dal vertice) non possono certo bastare al team. Sesto Marquez, settimo Pedrosa, ottaco Crutchlow: tre piloti raccolti in tre millesimi, questo è un ottimo punto di partenza per la Honda.