E adesso parla Valentino Rossi. Dopo le dichiarazioni di Marc Marquez, adesso spazio al pilota Yamaha, che avrà l’opportunità di replicare alle parole dello spagnolo. Il campione del mondo della Honda ha provato a fare un piccolo passo indietro rispetto ai toni accesi di Termas de Rio Hondo: "In Argentina ho fatto tutto quello che ritenevo opportuno e tornerei a rifarlo, a me piace imparare dagli errori, nella gara di Termas sono successe tante cose, ma non ho nessun rancore verso Valentino, gli ho subito chiesto scusa, non avrei nessun problema a parlare con lui". Ruggini scomparse quindi? Non si direbbe, anche perché Marquez ha subito aggiunto: "Imparo dai miei errori in pista, ma non cambio il mio stile di guida. Valentino ha paura di guidare con me? Io non ho mai avuto paura a guidare una moto". Non è mancata quindi qualche piccola frecciatina, sarà interessante capire adesso come replicherà il Dottore. È possibile seguire la conferenza di Rossi in diretta streaming su skysport.it e sull’app di Sky Sport.