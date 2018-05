Jerez de la Frontera da giovedì 4 maggio si chiamerà Circuito Angel Nieto in ricordo del 12+1 volte campione del mondo, la leggenda spagnola della moto scomparso lo scorso anno in un incidente. Anche questo contribuirà a rendere il tracciato andaluso ancora più immortale. Nella sua poco più che trentennale storia si è infatti conquistato una fama assoluta: è il primo GP europeo, in una zona bellissima (nei pressi di Puerto de Santa Maria, Cadice, Siviglia, Arcos), dove si mangia e si beve da dei, dove la passione ricorda quella dei grandi circuiti del passato, dove gli enormi parcheggi di moto sono di per sé uno spettacolo assoluto. E dove, quindi, è speciale anche vincere. La Coppa fatta a calice da Sherry che si porta a casa il vincitore merita – a volte - festeggiamenti altrettanto speciali. Come la fermata nel bagno chimico di Valentino Rossi nel 1999 con l’Arilia 250, o come il rischiosissimo tuffo nel laghetto di Jorge Lorenzo con tuta, stivali, guanti e casco del 2010. Jerez, una festa per tutti, figuriamoci per chi vince…