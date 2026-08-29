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Baggers World Cup, Andrea Iannone vince gara-1 ad Aragon: l'ultimo giro. VIDEO

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Dopo aver trionfato al suo esordio nella categoria nel round del Mugello, Andrea Iannone torna a vincere nella Baggers World Cup. Il pilota italiano chiude al primo posto gara-1 ad Aragon, davanti ad Oscar Gutierrez e Archie McDonald. In classifica, Iannone si trova al quarto posto: davanti a lui, il nuovo leader del campionato McDonald, con Gutierrez e Granado a ruota. Nel VIDEO in testa l'ultimo giro al MotorLand

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