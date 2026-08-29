Moto2, qualifiche GP Aragon: pole di Alonso Lopez, indietro gli italiani. HIGHLIGHTSGP ARAGON
Alonso Lopez torna in pole a distanza di 1.162 giorni dall'ultima volta. In prima fila con il pilota Gresini ci saranno anche Holgado e Guevara. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale. Indietro gli italiani. Baltus penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Qualifica per certi versi sorprendente. Alonso Lopez, non partiva dalla prima casella da tre anni. Ma tre stagioni fa lo spagnolo era uno dei protagonisti della Moto2, con Acosta e Aldeguer, poi passati entrambi in Motogp. Lui è rimasto, tra alti e bassi, forse più bassi che altro. Lopez è tornato in pole position a distanza di 1.162 giorni, un ritorno inatteso perché finora la sua stagione è passata sottotono. Nelle ultime quattro gare ha collezionato tre zeri e un settimo posto. Ecco perché sorprende questo fiammata (con tanto di record della pista), sorprende ma fa piacere a chi ha creduto in lui, il Team Gresini a cui è approdato nel 2026.
Anche Holgado e Guevara in prima fila, 4° Gonzalez
Rischiava di sorprendere in negativo invece Holgado che a metà qualifica navigava in decima posizione. Davanti c'erano Guevara, Alonso per l’appunto e Gonzalez. Holgado si è poi fatto vedere, nel finale, risalendo fino alla prima fila che è andato chiudere con il terzo tempo, dietro a Guevara. Manu apre invece la seconda, con Alonso che ieri sembrava in crisi (sensazione che lo accompagna da qualche gara) tanto da dover passare dalla Q1.
Vietti 17°, Arbolino ultimo
Chi è invece incappato in una giornata che più storta non si può, è Celestino Vietti che dopo avere accumulato un distacco di dieci secondi a inizio turno ha chiuso la sua qualifica staccato di oltre un secondo, relegato al diciassettesimo posto. Purtroppo, Arbolino non ha fatto meglio: fermatosi in Q1 partirà dall’ultima posizione, dietro Luca Lunetta, ventesimo.
Baltus penalizzato di 12 posizioni
Seconda infrazione stagionale per il belga, stangato dallo Stewards Panel: Baltus è stato retrocesso dalla 7^alla 19^casella, 'colpevole' di aver disturbato Munoz e Alonso a causa della sua guida eccessivamente lenta.