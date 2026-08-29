Qualifica per certi versi sorprendente. Alonso Lopez, non partiva dalla prima casella da tre anni. Ma tre stagioni fa lo spagnolo era uno dei protagonisti della Moto2, con Acosta e Aldeguer, poi passati entrambi in Motogp. Lui è rimasto, tra alti e bassi, forse più bassi che altro. Lopez è tornato in pole position a distanza di 1.162 giorni, un ritorno inatteso perché finora la sua stagione è passata sottotono. Nelle ultime quattro gare ha collezionato tre zeri e un settimo posto. Ecco perché sorprende questo fiammata (con tanto di record della pista), sorprende ma fa piacere a chi ha creduto in lui, il Team Gresini a cui è approdato nel 2026.