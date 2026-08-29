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Moto2, qualifiche GP Aragon: pole di Alonso Lopez, indietro gli italiani. HIGHLIGHTS

GP ARAGON
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Alonso Lopez torna in pole a distanza di 1.162 giorni dall'ultima volta. In prima fila con il pilota Gresini ci saranno anche Holgado e Guevara. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale. Indietro gli italiani. Baltus penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Qualifica per certi versi sorprendente. Alonso Lopez, non partiva dalla prima casella da tre anni. Ma tre stagioni fa lo spagnolo era uno dei protagonisti della Moto2, con Acosta e Aldeguer, poi passati entrambi in Motogp. Lui è rimasto, tra alti e bassi, forse più bassi che altro. Lopez è tornato in pole position a distanza di 1.162 giorni, un ritorno inatteso perché finora la sua stagione è passata sottotono. Nelle ultime quattro gare ha collezionato tre zeri e un settimo posto. Ecco perché sorprende questo fiammata (con tanto di record della pista), sorprende ma fa piacere a chi ha creduto in lui, il Team Gresini a cui è approdato nel 2026. 

Anche Holgado e Guevara in prima fila, 4° Gonzalez

Rischiava di sorprendere in negativo invece Holgado che a metà qualifica navigava in decima posizione. Davanti c'erano Guevara, Alonso per l’appunto e Gonzalez. Holgado si è poi fatto vedere, nel finale, risalendo fino alla prima fila che è andato chiudere con il terzo tempo, dietro a Guevara. Manu apre invece la seconda, con Alonso che ieri sembrava in crisi (sensazione che lo accompagna da qualche gara) tanto da dover passare dalla Q1. 

Vietti 17°, Arbolino ultimo

Chi è invece incappato in una giornata che più storta non si può, è Celestino Vietti che dopo avere accumulato un distacco di dieci secondi a inizio turno ha chiuso la sua qualifica staccato di oltre un secondo, relegato al diciassettesimo posto. Purtroppo, Arbolino non ha fatto meglio: fermatosi in Q1 partirà dall’ultima posizione, dietro Luca Lunetta, ventesimo.

 

Baltus penalizzato di 12 posizioni

Seconda infrazione stagionale per il belga, stangato dallo Stewards Panel: Baltus è stato retrocesso dalla 7^alla 19^casella, 'colpevole' di aver disturbato Munoz e Alonso a causa della sua guida eccessivamente lenta.

 

Moto2, la griglia di partenza del GP Aragon

Moto2, la griglia di partenza del GP Aragon

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