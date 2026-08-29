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Moto3, qualifiche GP Aragon: pole di Almansa, 4° Bertelle. HIGHLIGHTS

ARAGON
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Pole e record per Almansa, che al MotorLand scatterà davanti a Morelli e Quiles, sempre leader del Mondiale. Quarta casella per Bertelle, 11° Pini. Domenica la gara alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE

Cronaca di una qualifica, quasi scontata. Scatta il cronometro della Q2 e sono tutti fermi. Si guardano, si marcano più che altro, per capire chi seguire (o come evitare di offrire la scia). Poi parte il velocissimo Almansa, e tutti s’infilano dietro. Quiles, opportunamente aspetta, ed entra in pista per ultimo. Uriarte, incollato ad Almansa, prova persino un attacco che rischia di mandare nella ghiaia entrambi: giro buttato per Almansa, che ingoia e medita la rivincita.

Il lampo di Bertelle

Quiles intanto stacca il secondo miglior tempo, da solo. E il giro dopo sfiora il record, mancato per soli 3 centesimi. Nel gioco della scie Bertelle indovina il traino giusto e sale in quarta posizione. Almansa a due minuti dalla fine non ha nemmeno un giro buono: la caduta di Esteban provoca la bandiera gialla e il secondo giro a vuoto per il pilota di Intact. Che non si perde d’animo. Sa di avere nel polso la velocità, ha chiuso in testa tutti i turni di prove. 

 

Almansa da record, 11° Pini

L’ultimo giro è un crescendo, recupera di settore in settore, senza scie, e poi salta davanti, lui sì col record del Motorland. “Tutti mi aspettavano - il suo racconto -, ho dovuto aspettare fino all’ultimo, ma ho saputo gestire la pressione”. Secondo è Morelli e terzo Quiles. Uriarte è scivolato al sesto posto, davanti a Carpe e Adrian Fernandez, meglio del suo compagno di squadra, Guido Pini, finito in quarta fila con l’undicesimo tempo.

Moto3, la griglia di partenza del GP Aragon

Moto3, la griglia di partenza del GP Aragon

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