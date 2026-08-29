Pole e record per Almansa, che al MotorLand scatterà davanti a Morelli e Quiles, sempre leader del Mondiale. Quarta casella per Bertelle, 11° Pini. Domenica la gara alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE

Cronaca di una qualifica, quasi scontata. Scatta il cronometro della Q2 e sono tutti fermi. Si guardano, si marcano più che altro, per capire chi seguire (o come evitare di offrire la scia). Poi parte il velocissimo Almansa, e tutti s’infilano dietro. Quiles, opportunamente aspetta, ed entra in pista per ultimo. Uriarte, incollato ad Almansa, prova persino un attacco che rischia di mandare nella ghiaia entrambi: giro buttato per Almansa, che ingoia e medita la rivincita.

Il lampo di Bertelle Quiles intanto stacca il secondo miglior tempo, da solo. E il giro dopo sfiora il record, mancato per soli 3 centesimi. Nel gioco della scie Bertelle indovina il traino giusto e sale in quarta posizione. Almansa a due minuti dalla fine non ha nemmeno un giro buono: la caduta di Esteban provoca la bandiera gialla e il secondo giro a vuoto per il pilota di Intact. Che non si perde d’animo. Sa di avere nel polso la velocità, ha chiuso in testa tutti i turni di prove.

Almansa da record, 11° Pini L’ultimo giro è un crescendo, recupera di settore in settore, senza scie, e poi salta davanti, lui sì col record del Motorland. “Tutti mi aspettavano - il suo racconto -, ho dovuto aspettare fino all’ultimo, ma ho saputo gestire la pressione”. Secondo è Morelli e terzo Quiles. Uriarte è scivolato al sesto posto, davanti a Carpe e Adrian Fernandez, meglio del suo compagno di squadra, Guido Pini, finito in quarta fila con l’undicesimo tempo.