Ciabatti: "Marquez deve avere più rispetto"

Non solo Lorenzo e il suo futuro lontano dalla Ducati. Paolo Ciabatti ha affrontato anche il tema Marquez: il campione del mondo, poco dopo la partenza della gara del Mugello, ha toccato Danilo Petrucci. Lo spagnolo ha rallentato il pilota italiano e a fine gara ha chiesto scusa per l’accaduto a Francesco Guidotti, team manager della Pramac: "Marquez è un pilota dal talento immenso, che però ha dimostrato in diverse occasioni, come in Argentina dove è stato veramente il culmine, che non si cura particolarmente degli altri piloti in pista - sottolinea Ciabatti a Radio 24 - se deve fare un'entrata Marquez la fa, lui ha la capacità di rimanere in piedi anche in condizioni in cui gli altri piloti probabilmente andrebbero a terra. Spesso facendo così fa sponda sul pilota all'interno del quale sta entrando e credo che non sia giusto. Marquez è probabilmente il miglior pilota in questo momento in MotoGP, però credo che debba avere un po' più di rispetto per gli altri piloti e non appoggiarsi come ha fatto con Danilo Petrucci rovinandogli la gara. Danilo ha perso 5/6 posizioni e ha dovuto rimontare. Così facendo, lo sapete bene, si stressano molto le gomme. Crediamo che qualche cosa debba essere fatto affinché Marc si renda conto che gli altri piloti hanno il diritto di non essere usati come sponde per fare le sue traiettorie".