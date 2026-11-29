La MotoGP ha appena salutato l'era delle 1000 e si prepara a entrare in quella delle 850cc: martedì 1 dicembre (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) potrete seguire uno dei test più importanti di sempre, il primo ufficiale con le nuovo moto gommate Pirelli. Tanti anche i cambiamenti nei vari team, con l'incognita Marc Marquez: dopo il ritiro si è messo a disposizione di Ducati e potrebbe anche essere in sella

Martedì 1 dicembre per la MotoGP sarà l'inizio di una rivoluzione, il primo antipasto della nuova era. I test in programma a Valencia sono i primi, perlomeno ufficiali, con le moto da 850cc e aerodinamica ridotta. Un altro grande cambiamento è rappresentato dal fornitore unico di gomme, con Pirelli ceh sostituisce Michelin. Quella 2027 sarà inoltre la prima stagione senza Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro a Valencia. Il dieci volte campione del mondo potrebbe anche essere in sella alla Desmosedici per il test, qualora Borgo Panigale non riuscisse a definire in tempo il sostituto del fuoriclasse spagnolo. Cinque gli esordienti certi (Bulega, Alonso, Guevara, Holgado e Agius), forse sei se dovesse arrivare in VR46 Celestino Vietti dalla Moto2. In tutto ci saranno 18 cambi di team su 22, un'enormità: in particolare sarà curioso vedere all'opera Bagnaia in Aprilia (da capire se avrà l'ok dei medici per scendere in pista martedì), Acosta in Ducati, Martin in Yamaha e Quartararo in Honda.