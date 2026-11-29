L'amministratore delegato Ducati sul futuro del team: "La nostra filosofia è avere i due piloti più forti possibili, anche se ora questo sarà molto complicato. Marquez ai test? Dipende se chiuderemo entro martedì, altrimenti Marc potrebbe girare e dirci la sua. Oggi giornata molto molto emozionante, i risultati di Marquez sono già storici". I test sono in programma martedì 1 dicembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW CHI AL POSTO DI MARQUEZ? LA GRIGLIA PILOTI 2027

Un altro Mondiale, un'altra festa. "È domenica sera, ora è tempo di festeggiamenti e un po' di malinconia, poi lunedì ci facciamo la doccia e martedì siamo pronti a ripartire". Parola di Claudio Domenicali, l'ad della Ducati che festeggia ancora un suo pilota sul tetto del Mondiale, quel Marc Marquez che però ha appena detto basta, aprendo un vuoto nella MotoGP e anche nella casella dei piloti. Via anche Pecco, come era noto, e dentro Acosta. E poi? I test sono vicinissimi e c'è da capire chi li farà, se ci sarà già un nuovo pilota, se salirà in sella Marquez (che si è detto disponibile). Tante domande. Domenicali ha risposto così…

Come ha vissuto il ritiro di Marc Marquez e quest'ultima gara? "È stata una giornata molto molto emozionante, piena di significati, chi l'ha vissuto dall'interno, come noi, conserverà tanti ricordi. Abbiamo visto il contributo che ci ha dato nell'ottenere dei risultati che rimarranno nella storia nostra e nella storia del motociclismo. Abbiamo vissuto questi due anni con con grande gioia e con grande fatica, abbiamo condiviso dei momenti molto complicati e un sacco di ricordi. C'è la soddisfazione di aver fatto qualcosa di davvero bello, importante, grande e che rimarrà per sempre". video Valencia, l'ultimo giro nella carriera di Marquez

Cosa si porta dietro di Marc al di là dei risultati sportivi? "La determinazione, il focus: sempre esemplari, più di quanto avessi mai visto. Poi la capacità, fuori dalla moto, di essere un ragazzo normale, di fare squadra, di avere una famiglia bellissima. Sono in azienda da tanti anni e ho lavorato con tanti piloti, lui è un'atleta che ha segnato una parte davvero importante. Qui abbiamo avuto tanti piloti straordinari e Marc ha sicuramente un bel posto tra loro".

E adesso cosa succede? "Adesso abbiamo i test. Marc li farà? Non è detto. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo, ovviamente dobbiamo gestire una cosa complicata. Non è così semplice sistemare la moto del campione del mondo. D'altra parte, è qualcosa che dobbiamo affrontare, e lo faremo con la serenità di chi ha appena portato a casa un grande risultato. Ci stiamo lavorando, abbiamo un po' di opzioni, vediamo quale chiudiamo". l'intervista Marquez: "Mi ritiro felice. E il test di martedì…"

Non chiediamo nessun nome, ma può dirci quali criteri userete per scegliere? "È abbastanza semplice e ragionevole: abbiamo sempre detto che nel team ufficiale cerchiamo di avere i due piloti più forti possibili, quindi non una prima guida e una seconda guida. Questa è la nostra filosofia, anche se ora sarà complicata da realizzare. Per noi la cosa più importante è sempre la performance, con tutta l'ovvia difficoltà che c'è per la data in cui siamo. Non sarà una cosa né semplice né indolore, però la vita è fatta così, no? Dobbiamo fare anche quelle cose che non avremmo voglia di fare".

Non avevate previsto che Marquez potesse lasciare? Non avreste potuto prevedere un piano B che non fosse prendere una decisione a due giorni dai test? "Si può sempre pensare a tutto, certo… Diciamo che il piano B non era tra le opportunità che avevamo valutato. Forse c'è stata anche una parte un po' scaramantica: il focus era portare a casa il risultato e ci siamo concentrati su quello al 100%. E comunque, affinché questo 'fantapiano' ipotetico avesse qualche effetto, avremmo dovuto pensarci già a gennaio e febbraio, pensarci due mesi fa non avrebbe cambiato nulla. E poi sarebbe stato un sforzo disumano prevedere in anticipo quanto accaduto dopo aver rinnovato il contratto (a giugno 2026, ndr)". VERSO IL 2027 MotoGP, parte l'era 850: martedì test LIVE su Sky

Una domanda un po' provocatoria: avrebbe senso far girare Marquez ai test e togliere una giornata decisiva al nuovo pilota? "Intanto l senso è che un pilota ci vuole… E non è così scontato. Può anche darsi che non riusciremo a trovare una soluzione entro martedì; bisogna coinvolgere altre parti in causa e trovare degli accordi. Magari ci riusciamo e magari no, in tal caso Marc potrebbe girare con la moto e darci le sue opinioni. È chiaro che, se abbiamo già la soluzione, allora faremo provare il pilota che abbiamo scelto. È semplice".

Questo filotto Mondiale è un po' partito tutto da Bagnaia, no? "Il titolo del 2022 è quello a cui voglio più bene. Pecco è un pilota che mi ha aperto delle possibilità incredibili. È una bellissima storia che rimane nella storia dell'azienda e nella storia di Pecco. Lui è due volte campione del mondo con la Ducati, punto. L'ultima corsa oggi? Certo che ci sarebbe piaciuto averlo a Valencia, ma non era fit. Dopo un po' di tempo uno smette di preoccuparsi delle cose che non può risolvere".