Nicolò Bulega è un serio candidato alla Ducati rossa lasciata vacante da Marc Marquez. In attesa che Borgo Panigale sciolga il dubbio sul sostituto, nella domenica di Valencia il manager del campione del mondo Sbk, Alberto Martinelli, ha fatto chiarezza a Sky: "Abbiamo un doppio contratto, sia con Ducati che con VR, ma è chiaro che il nostro progetto sia legato a quest'ultima e vogliamo onorare l'impegno. Poi se Borgo Panigale vuole valutare Nicolò, diciamo che ci conosce..."