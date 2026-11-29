L'ultima intervista post gara a Sky di Marc Marquez: "È stato un weekend che mi sono goduto al massimo, ho fatto tutto nel mio stile". Nessun dubbio sulla decisione: "Molto felice di averla presa, c'erano tante cose al limite che non potevo più accettare, ho iniziato a sentire la paura delle cadute. Il Marc pilota finisce ma il Marc persona continua". E sui test…

"Sono felice. Felice e rilassato" . Lo sguardo sereno, per davvero, il sorriso grande. Marc Marquez ha appena corso la sua ultima gara di una carriera leggendaria in MotoGP: secondo a Valencia, ma davanti a tutti nel Mondiale, dieci volte campione del mondo, con leggerezza, senza il velo di tristezza che spesso accompagna i grandi campioni al loro 'ultimo ballo'. È anche la sua ultima intervista post gara a Sky Sport, poi — chiaro — i test, da martedì primo dicembre si volta pagina (ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). E ci sono buone possibilità che Marc possa essere in sella...

"Sono felice e rilassato, è stato un weekend incredibile, fatto di tante emozioni, un weekend che mi sono goduto al massimo. Abbiamo finito quest'ultima gara nel mio stile, dando tutto fino alla fine, provando a prendere Raul Fernandez e vincere. Non è andata così, ma il podio, viverla lì, la prima curva attaccata in stile Marquez…"

"Non lo so (sorride, ndr), prima deve succedere… La cosa più importante è che qui ho tanti amici, ho conosciuto tanta gente, sono cresciuto, ho vissuto i valori dello sport, quelli del sacrificio, della routine, dell'ambizione, della concentrazione. Gli direi questo, tutto quello che mi ha trasmesso lo sport. E poi… 'guarda i video e goditi quello che è successo'".

"Perché sono molto felice di aver preso questa decisione. Credetemi, c'erano tante cose al limite che non potevo più accettare, soprattutto quella paura di un altro colpo alla testa, della doppia visione (la diplopia, ndr). Sono stato cinque mesi così, un'operazione mi ha salvato e ho potuto continuare la mia carriera sportiva, ma ho iniziato a sentire la paura delle cadute. E questa è stata la ragione perché sono caduto meno. Fino a quest'anno non la sentivo, è successo di colpo a Le Mans, l'operazione alla spalla, la doppia visione per dodici ore, poi l'incidente di mio fratello. Quelle due settimane mi hanno colpito forte. Sono tornato provando ad essere un professionista e provando a portare la Ducati al top. L'abbiamo fatto, ma ero sereno perché questa decisione è quella che mi rende più felice".

Max Biagi: ci hai emozionato tantissimo, lo stile Marc, anche quello Honda, ci ha fatto veramente divertire. Tutto o niente. Ti faccio i complimenti per il pilota che sei e che si è trasformato, non ci avrei scommesso, dico la verità, vederti trionfare è stato bellissimo. Ti faccio un in bocca al lupo per la vita: non sei più un giovane pilota ma sei un giovane uomo, da qui in avanti ti auguro solo cose belle

"Grazie mille Max per le belle parole. Da questo sport ho imparato molto, sono cresciuto anche davanti alle telecamere. Quando arriviamo qui siamo molto giovani e impariamo tante cose, sempre davanti a tante persone. Quello che mi porto del paddock è l'amicizia, con tutti i team, con tutte le persone con cui ho lavorato. Il Marc pilota finisce ma il Marc persona continua. È questo quello che mi resta nel cuore".