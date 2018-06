Non solo la MotoGP in questo weekend del GP di Catalunya. Da non perdere su Sky Sport MotoGP HD anche lo speciale "MotoE: il futuro è già qui". Guido Meda presenta e analizza la moto da corsa elettrica insieme a Mauro Sanchini, che l’ha guidata in anteprima al Mugello e ha descritto, grazie al microfono inserito nel casco, tutte le sensazioni provate in sella. Nel corso dello speciale, anche due icone delle due ruote come Max Biaggi e Loris Capirossi hanno raccontato le proprie sensazioni nel guidare la moto elettrica. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo di 125 e 250, Loris Capirossi, sulle moto elettriche: "La potenza da 0 a 100 è tutta uguale, è molto lineare, poi dipende anche dal peso della moto. Di sicuro queste moto sono molto veloci, è sicuramente una moto pesante, però ha una distribuzione dei pesi bassa, quindi è molto molto facile da guidare in pista. Soprattutto, abbiamo ancora la possibilità di lavorare al loro sviluppo per un anno intero. Penso che nel 2019 saremo pronti per partire per il campionato". Nel 2019, il Campionato del Mondo di MotoE diventerà realtà, con alcune gare che verranno disputate in occasione delle tappe europee di MotoGP. Sarà possibile vedere lo speciale “MotoE: il futuro è già qui” domani alle 18:45 su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e su Sky On Demand.