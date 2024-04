L'ad di Aprilia Racing ha parlato del futuro del suo pilota: "Ho grande affetto per Espargaro per tutto quello che ha portato alla squadra. Al Mugello prenderemo una decisione: è super allenato e l'età è solo esperienza, ma se Aleix dovesse decidere di smettere ci metteremo sul mercato e valuteremo le alternative. Un nome italiano può essere interessante, non c'è un profilo ma dovrà essere devoto alla causa". Nel VIDEO in testa l'intervista completa a 'Talent Time'

