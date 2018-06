Non era scontata, ma auspicabile, quella sì, visti i tempi segnati fin dalla FP1. La pole position di Pecco Bagnaia (seconda dell’anno e della sua carriera in Moto2) rispetta gli equilibri visti in pista da venerdì. Il piemontese non ha lasciato nemmeno un turno agli avversari e adesso affila le armi per la gara. Il sorrisetto affiorato sotto i baffi imberbi, vale un guanto di sfida: "Adesso, venite a prendermi" sembrava sottintendere, "se potete" verrebbe da aggiungere considerando il passo mostrato in prova. E al netto delle sfortune, domani saranno gli altri a dover fare i conti con il leader del campionato, nonostante il punticino di vantaggio che si tiene su Oliveira. Il portoghese in qualifica è sparito (diciassettesimo in griglia) e coi tempi esibiti nelle Libere si appresta a una gara in salita. Meno brillante rispetto a venerdì, ma pur sempre positivo, Quartararo (settimo) a questo punto non va sottovalutato, così come Marquez, quarto nonostante la caduta che gli ha tolto la possibilità di migliorare il tempo. Ma la vera sorpresa della giornata è Luca Marini, finalmente a posto con la spalla, sceso in pista più motivato già da venerdì e capace di spuntare il terzo posto in qualifica (prima volta in prima fila in Moto2), al pari del fratello pluri iridato in MotoGP. Tra le parziali delusioni vanno invece annotati Pasini e Baldassarri (rispettivamente undicesimo e tredicesimo), mentre Locatelli con l’ottavo posto ottiene la sua miglior qualifica in Moto2. Col quattordicesimo tempo scatta dalla quinta fila anche Romano Fenati, al fianco di Baldassarri.