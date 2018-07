Gara spettacolare in Moto3 ad Assen, piena di sorpassi e controsorpassi. Cinque piloti hanno lottato per la vittoria fino alla fine: Martin, Canet, Bastianini, Bezzecchi e McPhee. Alla fine la spunta Martin, che vince in 37:56.485. Quinta vittoria in Moto3 per lo spagnolo, la quarta stagionale, dopo il successo di Valencia 2017. Assen si conferma fortunata per la Spagna in Moto3: quinta vittoria iberica su sette gare corse su questo circuito. Martin rompe anche la maledizione della pole in Olanda: mai, da quando esiste la Moto3, un pilota partito in pole ad Assen era riuscito a vincere la gara. Secondo posto per Canet, staccato di oltre sei decimi. Il distacco non deve far pensare a una fuga solitaria. Anzi, è stata una lotta serrata fino ai giri conclusivi, quando Martin ha deciso di allungare, complici anche le cadute di Bezzecchi e McPhee. Terzo posto per Bastianini a +0.718. Con questo successo, Martin sale in testa al Mondiale con 105 punti, a +2 su Bezzecchi.