Marquez come Stoner e Honda da record

Con la quarta vittoria di quest’anno in MotoGP, Marc Marquez sale a 65 trionfi in tutte le classi. Il primo gradino del podio di Assen, dove aveva vinto solo nel 2014, è il 39^ della sua carriera in top-class.

Guardando ai podi il fenomeno di Cervera arriva a 69° in MotoGP (6 quest'anno) eguagliando Stoner 7° posto di tutti i tempi (top-class).

Un altro paio di statistiche possono dare idea della grandezza del pilota spagnolo: è al 9° anno consecutivo con un podio ad Assen (tutte le classi) e alla 28^ vittoria su 39 in MotoGP partendo dalla pole.

La Honda con il 21° successo al Dutch TT eguaglia il record di vittorie di una marca in un solo circuito che appartiene alla casa di Tokio stessa: lo hanno stabilito a Jerez quest'anno

Monopolio podio spagnolo per la prima volta da Aragon 2017

La vittoria di MM93 è stata completata per la Spagna dal 2° posto di Rins con la Suzuki (secondo podio in carriera in top class) e dal 3° di Vinales per la 13^ volta nella top3 delle MotoGP in carriera (53 in tutte le classi). Maverick va a punti da ben 18 gare consecutive. Da rilevare come l’ultimo podio della Suzuki ad Assen risalisse addirittura al 1999 con Kenny Roberts Jr., ancora in epoca due tempi

Yamaha ancora a digiuno

Il digiuno di vittorie Yamaha sale a 18 gare, il più lungo da quando Valentino Rossi è entrato a far parte del team ufficiale per la prima volta. Correva l’anno 2004.