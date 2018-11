L’unica certezza in Moto3, titolo di Martin a parte, è che il ruolo di vicecampione andrà senz’altro a un pilota italiano. Ce ne sono ben quattro in classifica alle spalle del neo iridato: si va da Bezzecchi, a Di Giannatonio, a Bastianini, a Dalla Porta. Gli ultimi due, compagni di squadra, possono anche giocarsi una sorta di derby in famiglia, per stabilire chi sia il più forte all’interno dello stesso box. Ma per il ruolo di vicecampione della Moto3, la sfida è più che altro ristretta ai primi due. Il Bezz e il Diggia, come ormai sono conosciuti anche dal pubblico, non sono in realtà due acerrimi rivali, anzi, in comune condividevano la rivalità con Jorge Martin, avversario diretto del romagnolo nella sfida al titolo e compagno di squadra del romano. Entrambi coltivavano l’ambizione di arrivargli davanti. Vabbé, sarà per il prossimo anno, quando tutti e tre si ritroveranno a gareggiare in Moto2. Intanto, però, sarà bello vedere chi arriverà ai blocchi di partenza del 2019 con la maglia da vicecampione. Tra il Bezz e il Diggia, in definitiva, ci sono appena nove punti di differenza. Né tanti né pochi, non abbastanza per rilassarsi, mettendosi nei panni di Bezzecchi, ma nemmeno facili da recuperare in una sola gara per Di Giannantonio. Motivo in più per godersi il duello.