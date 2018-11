Alex De Angelis torna in sella: in MotoE nel 2019

La griglia di partenza della prima edizione della Coppa del Mondo FIM MotoE è quasi completa. Dopo gli annunci di Bradley Smith con il team One Energy Racing, di De Puniet e Canepa nella sua line-up LCR, di Gibernau che a 45 anni rientra in pista “sul serio” con Pons Racing, oggi è arrivata l’ufficializzazione di Alex De Angelis e Joshua Hook che scenderanno in pista per Alma Pramac (team Indipendente di riferimento per Ducati in MotoGP).

De Angelis, classe ’84, oggi talent Sky Sport MotoGP, ha iniziato a correre nel Motomondiale nel 1999, conquistando quattro vittorie e 39 podi nelle classi 125cc e 250cc con un titolo mondiale 125cc sfiorato nel 2003 (secondo). In MotoGP la sua miglior stagione è stata il 2009 quando ha chiuso il mondiale nella top 10 (ottavo con la Honda), mentre in Moto2 va ricordato il quarto posto finale del 2011.

“Sarà senz’altro elettrizzante” - dice Alex - “Può sembrare un gioco di parole ma non lo è. Sono entusiasta di fare parte di questo progetto e mi fa molto piacere tornare a far parte di questa squadra con la quale ho già avuto un’esperienza molto felice a Laguna Seca nel 2013 (in sostituzione di Andrea Iannone sfiorando la Top 10 in sella alla Ducati Desmosedici GP). È un team molto professionale e sicuramente potrà darmi quell’aiuto in più per poter fare bene. Sono fermo da un anno e per questo ho tanta voglia di arrivare a Jerez per tornare in pista: sarà un buon rodaggio per me sia per la nuova moto. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti per avermi dato questa possibilità. Conosco bene il profondo spirito racing del team e farò di tutto per ottenere grandi risultati”.