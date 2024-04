Vinales: "Marquez in Aprilia? Non l'avevo sentita, significa che in Aprilia stiamo facendo un bel lavoro. Comunque è troppo presto per pensare a queste cose. Più sto davanti e più sarò forte: dobbiamo continuare a crescere ed essere uniti come team. C'è tanta fiducia e l'ultima cosa che voglio è pensare a qualcos'altro. Quando firmerò per l'anno prossimo? Non ho nessuna fretta, voglio aspettare e vedere anche cosa faranno gli altri piloti. Ora voglio essere concentrato sulla pista, non penso al futuro. Voglio godermi il presente"