MotoE, tutto quello che c’è da sapere

Moto tutta Italiana, con tecnologia al top

La moto è 100% italiana, prodotta dalla Energica Motor Company scelta da Dorna come costruttore unico per la coppa MotoE™ del 2019. La Ego Corsa è spinta da un motore sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio, capace di sviluppare 120kW con una coppia di 200 Nm. Le prestazioni sono al top: 0 a 100 km/h in meno di 2.8 sec. e velocità massima 270 km/h.

La gestione della potenza avviene esclusivamente attraverso il ride-by-wire (acceleratore elettronico) non essendovi né cambio né frizione per scaricare a terra la potenza in accelerazione e modulare il freno motore in fase di rilascio/decelerazione.

Lo sviluppo della Ego Corsa è stato continuo e, rispetto alla moto presentata inizialmente, sono stati compiuti significativi passi in avanti con la batteria (accumula e contiene il 50% in più di energia a fronte di un peso inferiore), oltre che con il set up di sospensioni e freni.

Scheda tecnica:

Motore: sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio

Prestazioni: velocità fino a 270 km/h

Potenza kW (Hp): circa 120 Kw

Coppia: 200 Nm da 0 a 5000 rpm

Batteria: ioni di litio ad alta tensione. Pacco batteria: circa 20 kWh

Ricarica: carica veloce DC Modo 4

Cerchi: forgiati in alluminio

Pneumatici: Michelin

Telaio: traliccio in tubi d’acciaio

Forcellone: fuso in alluminio