Marc Marquez non smette di sorprendere. Aver vinto il settimo titolo con tre gare di anticipo non ha placato la fame dello spagnolo. A Valencia, in avvio del Q2, il pilota della Honda cade alla curva 4. La spalla sinistra esce, la stessa spalla già uscita lo scorso 21 ottobre durante i festeggiamenti per il Mondiale vinto in Giappone. Marquez, visibilmente dolorante, si rialza e prova a far rientrare la spalla, senza tuttavia riuscirci. Ritirarsi dalle qualifiche? Neanche per idea. Lo spagnolo non ci pensa un secondo: decide di tornare al box, grazie a un "passaggio" in scooter. Con l’aiuto del proprio team, riesce a far rientrare la spalla. Una manovra da uomini veri. Quello che accade dopo è sorprendente. Marquez cerca la concentrazione seduto all’interno del box. È un po’ scosso, prova a calmarsi. Dopo pochi minuti riesce a ritrovare la serenità e decide di tornare subito in pista per provare a conquistare la pole. Un'autentica prova di coraggio. Il campione del mondo ottiene anche il 5° tempo in griglia, con un distacco di appena 130 millesimi dal pole-man Vinales. Un risultato pazzesco, considerato il dolore e lo spavento per l'infortunio. Ma Marquez sembra quasi fatto di ferro, come Iron Man. Proprio come il super eroe della Marvel, non ha paura di affrontare le difficoltà, di sfidare i propri limiti. Il suo gesto di coraggio potrebbe essere un romantico omaggio a Stan Lee, storico fumettista Marvel e co-creatore di Iron Man, scomparso lunedì 12 novembre.