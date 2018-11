«È una gara diversa, questa. Stamattina sono riuscito perfino a fare colazione». Il campionato Moto2 ha già trovato il nuovo campione del mondo, Francesco Bagnaia. Il Gran Premio di Valencia è per il 17simo anno consecutivo il finale di stagione. Ma questa gara, sull’asfalto bagnato, riserva ancora una volta diverse sorprese.

Ed così è fin da subito, quando la moto di Fabio Quartararo – nono in griglia – non si accende e il francese deve partire dall’ultima casella. Oliveira, vincitore nella scorsa stagione, è in quarta fila, mentre in pole c’è Luca Marini. Parte meglio però Xavi Vierge, secondo in griglia. Poi, succede di tutto: Joan Mir scivola e finisce a contatto con la moto di Lorenzo Baldassarri, che finisce nella ghiaia insieme al maiorchino. Contemporaneamente, precipita a terra anche Marini, che porta con sé Bagnaia. Pecco riesce a rientrare in pista, ma riparte da dietro: la sua sarà una gara tutta in rimonta.

Là davanti, intanto, Mattia Pasini passa Vierge e si porta in testa, con Oliveira in scia all’italiano e al catalano. Alex Marquez sorprende Brad Binder, ed è quarto. Poi cadono Xavi Cardelus e Jules Danilo alla curva 6, Khairul Idham Pawi alla 4, Sam Lowes alla 10, Binder alla 12.

Oliveira prova ad alzare il ritmo ed ottiene un giro veloce in 1’47”991. Marquez non ci sta: sorpassa Vierge e poi anche Oliveira, con un doppio giro veloce (prima in 1’47”978, poi 1’47”345).

Cadono Jorge Navarro alla curva 4 e Tommaso Marcon alla 3; poi Vierge alla 8, e Iker Lecuona sale così in terza posizione.

Oliveira è un martello: per lui, 1’47”226. Risponde Marquez in 1’47”089, ma a 10 giri dal termine il pilota di Cervera cade alla curva 14. Riesce a rientrare, e lo fa davanti a Pasini, in terza posizione.

Vince Oliveira, che saluta così la Moto2 con un’impennata, direzione MotoGP. Secondo è il valenciano Lecuona, terzo Alex Marquez. Quarto Mattia Pasini, il migliore degli italiani. Mentre Pecco Bagnaia conclude 14simo, anche lui impennando. E salutando la Moto2, con un’altra impennata e la mente già rivolta verso una nuova avventura. La MotoGP, da campione del mondo della Moto2.

