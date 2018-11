"Devo ancora sfruttare bene i freni, ci sono ancora tanti aspetti che devo migliorare, ma dopo 38 giri sono soddisfatto, stiamo andando nella direzione giusta. Non sono abituato a essere un pilota di MotoGP, è molto figo...": con queste parole Pecco Bagnaia ha descritto l'emozione della sua prima volta nella classe principale del Motomondiale, nei test di Valencia. Andrà ancora meglio oggi? Di sicuro, il pilota impegnato sulla Ducati del Team Pramac (ieri 11° nella tabella dei tempi di fine giornata) all'esordio è stato all'altezza delle aspettative. Ieri tra gli osservati speciali c'era anche Jorge Lorenzo, che è rimasto lontano dai migliori (18° posto), ma visto il rientro dall'infortunio e il fatto che fosse un debuttante sulla Honda era più che comprensibile che non stampasse tempi bassi. Sarà importante il test di oggi per permettergli di prendere sempre più confidenza con la moto. Test fondamentale per le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi: entrambi affrontano il Ricardo Tormo con il secondo motore con le nuove specifiche. Ieri i passi in avanti ci sono stati (ottime sensazioni, confermate dal 1° tempo dello spagnolo e dal 3° del Dottore), ma la loro M1 scivola ancora tanto, troppo. Andrea Dovizioso confida nel bel tempo per provare i nuovi elementi sulla sua Ducati (ieri solo Michele Pirro aveva la moto in versione 2019, anche l'ex Pramac Danilo Petrucci aveva quella del 2018). Buona la prima di Petrucci su una Ducati ufficiale: "Nessun aspetto negativo, anche i nuovi elementi hanno funzionato", ottima quella di Franco Morbidelli (6°) sulla moto del nuovo Team Sic-Petronas Yamaha. Marquez ieri ha portato in pista la nuova RC213V ed è andato subito forte: a partire dalle 10 il campione del mondo 2018 andrà a caccia di conferme.