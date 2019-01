Un mistero, almeno per ora, sembra coinvolgere Jorge Lorenzo. Come riportato dal Corriere del Veneto, il pilota della Honda nel pomeriggio di sabato (19 gennaio, ndr) si è presentato al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Verona). Jorge lamentava un dolore ad una mano e nell'occasione sarebbe stato accompagnato da due persone, una donna e un uomo che, secondo lo stesso quotidiano veneto, avrebbero affermato: "Non siamo autorizzati a dire nulla". Anche dall’ospedale non è trapelato nulla sugli accertamenti svolti. Quanto basta, insomma, per alimentare il mistero. Lorenzo è rimasto all’interno dell'ospedale per un paio d’ore - dimesso attorno alle 17.30 - cosa che rassicura sulle sue condizioni. Lorenzo è andato via con le stesse persone che lo hanno accompagnato, ma non è chiaro se Jorge possa aver subito un lieve incidente in moto o se le cause del suo arrivo al pronto soccorso siano legate ad altri motivi. A parlare della vicenda è stato anche Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, che ha affermato: "Oggi ho avuto la notizia, penso si sia rotto lo scafoide. Ma non ho parlato ancora con loro (Honda, ndr)".