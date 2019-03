Un'intera giornata dedicata ad Andrea Dovizioso: Sky Sport MotoGP (canale 208) per il 33° compleanno del pilota della Ducati ripercorre i momenti più entusiasmanti della sua carriera. In particolare, sarà possibile rivedere gli speciali che Sky Sport MotoGP ha dedicato a Dovizioso in questi anni, con le interviste esclusive in cui si è raccontato come pilota e come uomo. E ancora, tutte le sue vittorie più significative: Australia 2004, l'ultimo trionfo della stagione che lo ha visto conquistare il Mondiale 125; Gran Bretagna 2007, l'ultima vittoria prima di approdare in MotoGP; Mugello 2017, la prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio di casa; Austria 2017, uno dei duelli più adrenalinici con Marquez; Qatar 2018 e 2019, anche questi vinti in volata su Marquez.

Il programma di skysport.it

Copertura dedicata anche su skysport.it: oltre a un profilo molto personale a cura di Paolo Beltramo, sarà online una fotogallery con tutte le moto guidate in carriera da Dovizioso e un quiz a lui dedicato con cui potersi mettere alla prova. E sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di Sky Sport MotoGP, video, quiz e articoli per celebrare Dovizioso.