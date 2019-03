Non si corre un Gran Premio a Ginevra, eppure la città svizzera oggi è al centro del Motomondiale: è il giorno dell'udienza legata allo spoiler con cui è scesa in pista la Ducati nel primo GP della stagione, sul tracciato in Qatar. La Corte di Appello della FIM (Federazione Internazionale Motociclistica) è chiamata a decidere se lo spoiler sia legale o no.

Il punto di partenza: il ricorso dei 4 team

Facciamo un passo indietro: torniamo al GP del Qatar con cui il 10 marzo si è aperta la stagione. Vince Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ma al termine della gara quattro team (Honda, Ktm, Suzuki e Aprilia) inoltrano una protesta allo Steward Panel. Il motivo? Secondo loro lo spoiler Ducati non è un'appendice aerodinamica per abbassare la temperatura della gomma posteriore, ma per creare deportanza. Quindi irregolare.

La "decisione di non decidere"

Il primo grado degli stewards non accoglie la protesta, ma le quattro squadre non accettano il verdetto e fanno appello rivolgendosi all'Appeal Stewart. Quest'ultimo organo "decide di non decidere", demandando la pronuncia definitiva alla Corte di Appello della FIM.

Dall'Igna al contrattacco

In attesa della decisione sulla vittoria di Dovizioso in Qatar, il Dg Ducati Gigi Dall'Igna mira alla Honda. "Il fatto che Honda abbia messo in discussione le scelte del direttore tecnico mette noi nella condizione di porci il problema se fare un reclamo nei loro confronti. Le ali della Honda per noi sono onestamente pericolose - dichiara il ducatista a Sky - potrebbero essere soggette a deformazioni importanti per i carichi che subiscono e quindi magari svolgere la funzione di appendici mobili vietate dal regolamento".