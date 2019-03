L’Interminabile udienza, oltre sei ore, della Corte d’Appello della FIM sembra avere un potenziale vincitore: la Ducati. La sentenza definitiva arriverà tra lunedì e martedì, ma la sensazione, pur rimanendo i protagonisti con le bocche cucite, è che Borgo Panigale l’abbia spuntata. E ciò per diverse ragioni: innanzitutto la vittoria di Dovizioso in Qatar è salva perché non è mai stata messa in discussione dai membri della Corte né tantomeno i Team che hanno inoltrato la protesta (Aprilia e Suzuki avevano inoltre un avvocato in comune mentre KTM e Honda si sono presentate senza legali) ne hanno chiesto l’annullamento formale. Il tema del lungo dibattimento è stato il downforce che genera il famoso deviatore di flusso incriminato.



La difesa della Ducati (supportata da un suo legale) si è fortemente basata sul fatto che il lo spoiler “cucchiaio” è stato progettato per raffreddare le gomme e che l’effetto di carico aerodinamico sia stato “una conseguenza fortuita ma non voluta”. In parole povere il pezzo è stato studiato per un motivo legittimo, se poi come effetto collaterale (se accettiamo una metafora farmaceutica) ne ha una non legittima, allora non sarebbe colpa del team. Un altro aspetto sul quale Dall’Igna ha impostato la propria difesa sta nell’autorizzazione avuta dall’unico rappresentante tecnico delegato a farlo, al momento, che si chiama Danny Aldridge.



I team accusatori hanno ribattuto sul fatto che l’autorizzazione è avvenuta in un modo “leggero ed approssimativo” in un incontro di soli 15 minuti nel box della Ducati e che sarebbe stata opportuna “una verifica tecnica più attenta e strutturata”. Danny Aldridge, collegato via Skype e in grande difficoltà, ha provato a difendere il suo operato appellandosi all’onesta intellettuale del Team, ma la sua posizione anche in ottica futura è molto debole. Gli accusatori, che comunque non faranno ricorso al TAS, sono convinti del fatto di aver dimostrato il perché il “cucchiaio” debba essere vietato in futuro visto la che la stessa Ducati ammette che genera carico ed hanno puntato fortemente il dito sulla struttura dei regolamenti tecnici destinata a subire delle modifiche affinché sia più chiara e con minori zone d’ombra possibili. Altrimenti, come detto da uno dei presenti al tavolo di Ginevra, “sarà un vero far west di tutti contro tutti e chiameremo Aldridge nel box un giorno si e l’altro pure proponendogli ogni tipo di diavoleria”.