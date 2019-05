"Il tempo è buono, quindi abbiamo la possibilità di dimostrare quanto siamo competitivi in una pista buona per noi come il Mugello. Siamo carichi". Così Andrea Dovizioso, partecipando all'inaugurazione della mostra 'Anatomia della velocità" allestita al Museo Ducati di Bologna, ha risposto a una domanda sul prossimo Gran Premio d’Italia. "Arrivare al Mugello dopo un risultato come quello di Le Mans, con tre Ducati nelle prime quattro posizioni, è sicuramente positivo anche se vogliamo ancora migliorare. Questa è la nostra gara di casa, e credo che potremo essere competitivi e veloci, per cui il nostro obiettivo è innanzitutto quello di salire nuovamente sul podio. Come abbiamo visto in queste prime gare, quest’anno anche i nostri rivali sono particolarmente veloci, quindi è difficile fare pronostici. Da parte nostra, non ci accontentiamo dei risultati ottenuti fino a qui e faremo del nostro meglio, analizzando i dati e continuando a lavorare, per capire dove possiamo fare ulteriori miglioramenti. Ho grandi aspettative per questo fine settimana".