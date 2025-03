A Termas de Rio Hondo è il giorno della conferenza piloti, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16: tra i protagonisti anche Marc Marquez, dominatore del weekend inaugurale in Thailandia, e Pecco Bagnaia, che in Argentina proverà a ridurre il gap dal compagno di squadra. Parlerà anche Alex Marquez, reduce da due secondi posti a Buriram alle spalle del fratello

GUIDA AL GP ARGENTINA: GLI ORARI SU SKY