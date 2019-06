La sfida tra il 4 volte campione del mondo nord irlandese Rea e il rookie della Ducati Alvaro Bautista riparte a Jerez. Si ricomincia dopo il dominio di Imola, dove il campionissimo Rea ha dato una lezione a tutti su una pista difficile, cattiva, "old school" e con un meteo a dir poco avverso (lui era pronto a correre anche gara2, poi annullata per ragioni di sicurezza). Jonathan Rea ha messo tutti dietro anche nei test (per lo più bagnati) di Misano, nessuno è riuscito a prenderlo (con gomme da qualifica o gara) e il lavoro fatto ai box sembra aver soddisfatto il cannibale della Superbike. Il team Provec ha completamente stravolta la Kawasaki n1, lavorando su una distribuzione dei pesi diversa che dovrebbe consentire al pilota di punta del KRT di trovarsi meglio. È cambiata anche la posizione in sella alla Ninja ZX10RR e il tutto sembra aver reso il fenomeno nord irlandese ancora più convinto delle sue possibilità. L’obiettivo del week-end è quindi continuare a ridurre il gap in classifica da Bautista. Jerez sarà un bel banco di prova.



Ducati, attesa la riconferma

Poco da dire, Ducati è uscita sconfitta pesantemente da Imola con Davies, in netta crescita e finalmente in battaglia per la vittoria, ko per guasto tecnico. Bautista, su una pista nuova e tosta come quella del Santerno, ha limitato i danni, chiudendo due volte a podio, ma con distacco da sua maestà Rea. I Ducatisti hanno girato nei test di Misano dove lo spagnolo è anche caduto, distruggendo la sua V4R. Ora si arriva a Jerez, circuito di casa per il numero 19. Le difficoltà di Imola sono alle spalle? Ritornerà il dominio Rosso? Bautista tornerà a fare il vuoto? Davies "c'è" a tutti gli effetti? Sarà bello vedere le risposte del cronometro.